Mannucci, Allianz: “Così ci siamo adattati alle esigenze dellla clientela”

“Nonostante un periodo straordinariamente complesso e privo di certezze non abbiamo smesso di innovare”. Gabriele Mannucci, Head of Travel Market di Allianz Partners (nella foto), motiva così le novità che la società presenta in fiera.

Novità che interessano molti dei suoi prodotti, a cominciare da Globy Per l’Italia, che risponde alla crescente richiesta di sicurezza sul mercato domestico offrendo coperture adeguate a chi viaggia all’interno del nostro Paese, anche utilizzando il proprio mezzo di trasporto.



Globy Per L’Italia racchiude in un’unica soluzione le garanzie di MyMobility, MyCare e MyTrip Cancellation, con pronta assistenza alla persona e al mezzo - qualunque esso sia - su cui si sta viaggiando, 24/7, sull’annullamento del viaggio qualora situazioni impreviste impediscano di partire, oltre che sul servizio di videoconsulto medico per chi viaggia o per i cari rimasti a casa.



Le nuove prestazioni delle polizze

Novità anche per Globy Rosso, Globy Giallo e Globy Verde, che includono, oltre alla copertura di malattie pandemiche, nuove prestazioni, come ad esempio la garanzia di negato imbarco.



“Abbiamo cercato di potenziare le nostre capacità di analisi e di ascolto del mercato, delle esigenze dei partner e delle richieste dei viaggiatori - sottolinea Mannucci - per dar vita a risposte il più possibile complete e tempestive, tarate sui reali bisogni dei clienti”.