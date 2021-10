KKM e Aiav insieme per TOuchpoint, nuovo concept digitale per adv

di Gaia Guarino

Si chiama TOuchpoint, e non definitela 'piattaforma'. Si tratta piuttosto di un nuovo concept digitale creato per le adv con l'idea di rivedere in meglio il loro rapporto con i fornitori. "Abbiamo messo su una newco per portare avanti un sistema non di distribuzione verticale bensì un aggregatore di adv", spiega Andrea Cani (nella foto), presidente di KKM nonché uno dei promotori del progetto.

Con un canone di abbonamento conveniente gli adv possono posizionarsi così anche sul b2b2c, acquisendo una nuova clientela e fidelizzando la propria. TOuchpoint sarà infatti anche un marketplace dove caricare e vendere il proprio prodotto.



"Il valore aggiunto è la consulenza, il valore dell'etica", conclude Fulvio Avataneo, presidente Aiav e parte attiva dell'iniziativa. "Come Aiav ci occuperemo del monitoraggio delle adv così da avere la certezza che siano perfettamente in regola prima di aderire, fornendo altresì assistenza legale, fiscale e assicurativa".