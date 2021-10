The Travel Expert premia gli agenti a TTG Travel Experience

Una nuova piattaforma che consente di semplificare tutto il processo di vendita, una suite di strumenti per il booking e la gestione amministrativa delle pratiche, che comprende anche un nuovo gateway di pagamento già allineato alla normativa PSD2 sui pagamenti online, in vigore da gennaio. È questo uno degli strumenti nuovi che The Travel Expert presenta a TTG Travel Experience per migliorare la produttività dei Personal Travel Expert.

Per fidelizzare la clientela il Gruppo ha investito sulla comunicazione, con una serie di iniziative come il blog aperto ai contributi individuali dei Personal Travel Expert e i nuovi video di presentazione personalizzati per ogni consulente.



HELLO Tex

Il digitale è protagonista anche della nuova campagna di incentivazione HELLO Tex, presentata per la prima volta proprio a Rimini: “HELLO Tex – dichiara Luigi Porro, Co-Founder The Travel Expert (nella foto) – è un club riservato ai migliori Personal Travel Expert, che si sono distinti nel corso degli ultimi 30 mesi per produttività, best practice commerciali o expertise su determinate destinazioni o tipologie di viaggio. Per premiarli investiamo direttamente su di loro, offrendo un budget da spendere in campagne di digital marketing che potranno gestire insieme a noi, per generare nuovi lead e, di conseguenza, aumentare le vendite. Parallelamente, forniamo loro in anteprima la nuova app sviluppata in collaborazione con Siap che permette di ottimizzare la gestione delle relazioni con i clienti”.



I primi 6 Personal Travel Expert che entreranno nel club HELLO Tex saranno premiati in fiera giovedì 14 ottobre alle 12:00. A novembre è prevista un’ulteriore premiazione.



The Travel Expert partecipa a TTG Travel Experience in collaborazione con il nuovo partner industriale: Frigerio Viaggi Network.