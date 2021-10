Perché è di nuovo tutto possibile

di Remo Vangelista

La polvere che vola via, distante. La sensazione netta che sia di nuovo tutto possibile. Oggi a Rimini si alzerà il velo sull'edizione 2021 di TTG Travel Experience, che sancirà in maniera chiara ed inequivocabile la forza del turismo.

Un mercato che è stato capace di reggere l'urto della pandemia. Ha retto lasciando alle spalle tante belle storie e, purtroppo, anche qualcuna meno bella. Tra agenti di viaggi resistenti e frontiere chiuse, tra alberghi malinconici e aerei a riposo negli hangar.



In tanti però hanno creduto e credono fortemente in questo nostro marketplace, mentre qualcuno è rimasto sull'uscio e magari proverà a entrare dalla porta di servizio. Scelte in alcuni casi dettate dalla situazione economica e in altri da visioni (quantomeno) ristrette.



I Today

Sarà una tre giorni densa di incontri, appuntamenti e mille interviste. La redazione di TTG Italia attraverso le tre edizioni dei Today racconterà un mondo in continua evoluzione, supportata da un'agenzia di stampa che ogni giorno vanta oltre 10mila lettori.



Ma sarà anche la tre giorni di Ita (che vuole tanto diventare Alitalia), che giungerà a Rimini con il suo a.d. Fabio Lazzerini e tante speranze. Perché tra due giorni uscirà allo scoperto per provare a vincere e convincere. Convinzione che attraversa gli enti del turismo stranieri, pronti ad arrivare in fiera a Rimini per supportare i tanto sofferti corridoi.



Le associazioni

Ci saranno poi anche le associazioni al completo, che proveranno a dare un'immagine di unità per raccontare anche al ministro del Turismo Garavaglia che i corridoi sono esclusivamente una prima apertura. Ora serve il resto, con un messaggio neppure tanto nascosto al dicastero della Salute guidato da Roberto Speranza. Non mancherà il mondo incoming al completo che oggi, come non mai, sa bene che può rivestire un ruolo sempre più decisivo nell'industria turistica del Paese.



Quell'industria che aspetta da anni la crescita di nuovi tour operator, in grado di passare dallo status di artigiani a quello di imprese strutturate. Qualcuno come TH Resorts proverà ad uscire dal gruppo per andare in fuga alla ricerca di nuovi spazi. E poi tanti volti nuovi e piccole realtà che fanno di TTG Travel Experience un mondo innovativo. Che attraverso la fiducia racconta una storia nuova.



