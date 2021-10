Assicurazioni di viaggio in contropiede. Lasciatesi alle spalle i mesi confusi e convulsi che hanno visto irrompere sulla scena il Covid-19, la compagnie di settore sono tornate quest’anno a prendere in mano l’iniziativa...

Assicurazioni di viaggio in contropiede. Lasciatesi alle spalle i mesi confusi e convulsi che hanno visto irrompere sulla scena il Covid-19, la compagnie di settore sono tornate quest’anno a prendere in mano l’iniziativa. Il 2021 ha sancito l’avvio di una fase di riorganizzazione che prevede la messa a sistema delle novità adottate per i prodotti di tutela del viaggiatore, con possibili effetti di rafforzamento persino sui dati pre-pandemia. “L’aspetto più rilevante è l’accresciuta sensibilità del consumatore circa l’importanza delle polizze viaggio... (continua nella digital edition)