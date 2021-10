di Amina D'Addario

L'apertura dei corridoi è una "grande conquista", ma secondo il presidente di Primarete Network Ivano Zilio (nella foto), "non sarà sufficiente a portare le agenzie di viaggi fuori dalla crisi".

"Riaprire destinazioni servite prevalentemente dai charter - sostiene Zilio - non può bastare a una filiera che era abituata a spaziare in tutto il mondo. Le agenzie devono presto tornare a vendere anche altri Paesi".



Ma Zilio guarda anche al percorso affrontato dalla distribuzione. "La prima conquista è stata avere i ristori: se non ci fossero stati, avremmo avuto il settore completamente azzerato. La seconda vittoria è l'apertura dei corridoi, che per noi significa dare linfa a un comparto che insieme al mondo della cultura è stato il più penalizzato".