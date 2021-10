L'inchiesta sulle agenzie e il futuro nel prossimo numero di TTG Magazine

Finalmente, si intravede la luce in fondo al tunnel. Gli agenti di viaggi, piegati da una crisi che sembrava non dovesse finire mai, stanno faticosamente risalendo la china e hanno salutato con favore la riapertura dei viaggi verso alcune mete extraeuropee. È quanto emerge dall’inchiesta realizzata da TTG Italia che aprirà il prossimo numero del giornale, in distribuzione e online a partire da lunedì 11 ottobre.



Le prenotazioni cominciano ad arrivare e sono diversi i clienti che rientrano in adv per riscattare il voucher che avevano nel cassetto e riprogrammare la tanto attesa vacanza. TTG Italia ha intervistato i dettaglianti sui temi caldi del momento, dai voucher, all’andamento delle vendite, alle aspettative per il futuro. Un futuro che gli agenti si preparano a discutere a Rimini, in occasione di TTG Travel Experience.

Vi aspettiamo quindi lunedì per il prossimo numero del giornale.