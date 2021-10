Primarete sempre più digital, dopo Flypoint arriva Cruisepoint

Dopo Flypoint, Primarete raddoppia. È online da oggi Cruisepoint.it, portale web b2b specializzato in crociere.

Si tratta di un multiGds, che darà la possibilità alle agenzie di trovare le offerte migliori, scandagliando in tempi rapidi diverse soluzioni di prezzo, senza la necessità di dover consultare i vari booking delle compagnie.



Le agenzie potranno opzionare una crociera o confermarla ed effettuare il pagamento online, sia con carta che con bonifico.



“Adesso si raddoppia - spiega in una nota Ivano Zilio (nella foto), presidente del gruppo Primarete e patron della piattaforma Cruisepoint -. È un’altra novità che compone il nuovo business plan, a breve ne seguiranno altre”.



Il lancio della nuova piattaforma si inserisce in un piano che mira a “formare una nuova mentalità di network online, una rete Italia di sales capaci di avere una visione commerciale/web”.