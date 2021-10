La Sicilia torna zona bianca da sabato

Da dopodomani la Sicilia tornerà ad essere bianca. Il trend epidemiologico della Regione parla chiaro e lascia intendere un cambio di colore.

L’assessore regionale alla salute Ruggero Razza ha anche anticipato, come riporta ilsole24ore.com, che il ritorno nella zona di rischio minimo avverrà con due giorni di anticipo rispetto al previsto.



La Sicilia era passata in zona gialla lo scorso 30 agosto, con effetti anche sulle prenotazioni turistiche per le prime settimane di settembre. Ora, dopo 6 settimane, rivede il colore bianco.