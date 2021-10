In vista della riapertura dei corridoi Gattinoni ha giocato d'anticipo e ha inserito, nelle piattaforme di Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork, prodotti già pronti per essere venduti dalle agenzie. Canarie, Mar Rosso, Neve e Mare lungo raggio - limitatamente alle destinazioni aperte - sono infatti già disponibili con proposte declinate in tutte le linee.

"Pacchetti selezionati dei migliori tour operator, Selected, Travel experience - spiega Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Travel Network -, dove ci sono proposte più esperienziali, ad esempio, su Dubai, Seychelles e Maldive. E infine Dynamic, che contiene tutte le banche letti e i voli, così da permettere agli agenti di viaggi di muoversi con la massima libertà nel formulare proposte più adeguate ai propri clienti".



Potenziata la comunicazione

Il network sta, inoltre, potenziando la funzione informativa, facendo partire, immediatamente dopo l'annuncio della riapertura dei corridoi, delle comunicazioni relative alle modalità di viaggio. "In settimana - annuncia Testi - avremo un webinar dedicato alle assicurazioni, un prodotto importante diventato ormai necessario e su cui è richiesta una costante formazione. Infine, non siamo rimasti fermi neanche con le attività commerciali: sono partiti da poco i Winter Waves, promozioni dedicate al consumatore finale che, siamo certi, aiuteranno a stimolare le vendite".

S. P.