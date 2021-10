Ristori, Th Resorts e TTG Travel Experience: scopri i temi di TTG Magazine

Dalla lenta ripresa del trasporto aereo internazionale, che unanime chiede regole chiare e ristori, alle strade alternative di Th Resorts. E poi ancora le procedure di accredito per partecipare all’edizione 2021 di TTG Travel Experience, e l’intensa stagione di Baja Hotels. Questi sono solo alcuni dei temi trattati nell’ultimo numero di TTG Magazine, sfogliabile online nella digital edition. Scoprite i servizi in questa breve rassegna:



Da Volotea a Emirates: “Regole chiare e ristori”

Se all'orizzonte il trasporto aereo torna a vedere sprazzi di sereno, non mancano le criticità. Ego Airways, Emirates e Volotea chiedono regole condivise e sostegni per favorire la ripartenza del comparto… (continua nella digital edition)



Th Resorts: “Ripartire dalla formazione”

Stefano Maria Simei, direttore commerciale e marketing di Th Resorts, propone una via diversa per affrontare la ripartenza: “Sarebbe più utile offrire aiuti alle aziende che consentano loro di reintegrare i dipendenti, magari investendo in formazione”... (continua nella digital edition)



TTG Travel Experience: come accreditarsi

Proseguono le registrazioni per la prossima edizione di TTG Travel Experience. Per accreditarsi alla manifestazione basta accedere su www.ttgexpo.it, dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie per la registrazione… (continua nella digital edition)



Baja Hotels: “Una stagione intensa”

Marco Bongiovanni, amministratore delegato di Baja Hotels Travel Management Srl, lo aveva previsto: la stagione sarebbe stata difficile, ma comunque migliore di quella del 2020. Le cifre non solo gli hanno dato ragione, ma anche per la Sardegna hanno superato le aspettative… (continua nella digital edition)