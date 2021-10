Europ Assistance, focus su posizionamento online e lungo raggio

Europ Assistance rilancia con i prodotti pensati ad hoc per rispondere alle nuove esigenze della clientela in un’ottica 4.0 sempre più attenta anche al posizionamento online.

Oltre al programma assicurativo Viaggi Italia, la compagnia è riuscita a ottenere ottimi riscontri anche nelle vendite dei pacchetti Viaggi Europa e Viaggi Nostop Vacanze per il resto del mondo. Segno che lo sviluppo di nuovi prodotti, oggi, deve avvenire di pari passo alle operazioni di Search Engine Optimization. Un fattore che, in termini di ricavi, può fare la differenza tanto quanto il ritorno alla vendita di assicurazioni viaggio per le mete long haul: se le polizze di Responsabilità Civile e Insolvenza hanno permesso nel 2020 di attenuare gli effetti del quasi azzeramento dei pacchetti vacanza più strutturati, mentre le nuove formule pensate per il turismo di prossimità sono risultate d’aiuto nel sostenere i bilanci del 2021, è chiaro che il mercato di settore reggerà grazie alla ripresa delle mete a lungo raggio, anticipata dai corridoi annunciati in questi giorni dal ministro della Salute Roberto Speranza.