Non ci sarà solo il catasto sull’agenda della riforma del fisco. Nonostante sia la misura che è stata più discussa nelle ultime settimane, si tratterà solo di una parte di un progetto di riscrittura più ampio.

I primi dettagli iniziano ad emergere, come riporta ilsole24ore.com. In particolare, i riflettori saranno accesi sul riordino dell’Iva e sui piani per ridurre il cuneo fiscale. Ma si parlerà anche della fusione tra l’Agenzia delle Entrate e quella della Riscossione, anche sulla base delle indicazioni arrivate dal Fmi.



Il capitolo Iva

Uno dei temi che più riguarda gli imprenditori è la riforma dell’Iva. Il Parlamento su questo tema ha richiesto sostanzialmente una semplificazione del sistema a 4 aliquote, con una revisione al ribasso di quella più bassa.



Ma si parlerà anche di Irpef, ovvero l’elemento che dovrebbe ridurre il cuneo fiscale. L’idea è quella di tagliare l’aliquota soprattutto per i ceti medi, come già anticipato nelle scorse settimane. Il taglio potrebbe essere anticipato già in legge di bilancio.