Essere presenti a TTG Travel Experience non è un fatto scontato. Il nostro settore ha necessità di incontrarsi nuovamente, di parlare vis à vis e per noi è molto importante ribadire alle nostre Agenzie Partner il ruolo di centralità del network Gattinoni”. Così Sergio Testi (nella foto), direttore generale di Gattinoni Travel Network, commenta la partecipazione dell’azienda a TTG Travel Experience, in programma a Rimini dal 13 al 15 ottobre.

Il manager aggiunge: “Siamo certi che gli agenti coglieranno questo appuntamento fieristico come un momento importante di confronto e di ripartenza. Noi siamo in ascolto e pronti a dare risposte immediate e strumenti di cui le agenzie avranno necessità”.



Lo scenario di mercato

Testi, che sarà presente allo stand a Rimini insieme a Franco Gattinoni (nella doppia veste di presidente del network e di presidente di Fto), lancia anche uno sguardo sulla situazione attuale di mercato: “Dopo questi mesi molto complessi, nei quali oltre alle difficoltà oggettive si sta delineando anche un grande cambiamento del nostro settore, sarà determinante avere le giuste soluzioni per affrontare un mercato in trasformazione e conquistarlo”.



Riguardo al ruolo della distribuzione, Testi evidenzia: “Gli agenti avranno sempre più un ruolo consulenziale, diventando un punto di riferimento a scapito di piattaforme online, mentre il network dovrà offrire servizi e prodotti sempre più adeguati alle esigenze del mercato”.