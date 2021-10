Si avvicina la scadenza dei voucher rilasciati a titolo di rimborso dei viaggi annullati a causa delle restrizioni anti-Covid. E arriva anche un chiarimento su un caso particolare, ovvero quello in cui il credito sia stato utilizzato solo in parte.

Secondo quanto pubblicato da ilsole24ore.com chi ha prenotato un viaggio per un importo inferiore rispetto al valore del voucher, la rimanenza dovrà essere rimborsata entro un termine di 30 giorni.



Nel caso in cui il viaggio sia nuovamente annullato, l’organizzatore potrà emettere nuovamente un voucher, ma solo nel caso in cui il cliente accetti questa soluzione, dal momento che la legge emergenziale si applicava solo ai viaggi con partenza fino al 30 settembre 2020.