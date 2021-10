In arrivo altri 32 milioni di euro per le agenzie e i tour operator. Lo annuncia il Ministero del Turismo, con la pubblicazione sul portale istituzionale di quattro avvisi pubblici contenenti le modalità di accesso ai ristori destinati alle attività danneggiate dalle restrizioni anti Covid.

Si tratta di fondi già stanziati nel 2020 dal Mibact, che saranno destinati alle adv e ai t.o. “che non hanno presentato istanza di contributo ai sensi dell’articolo 4 del decreto dirigenziale del 15 settembre 2020 – rep. 35, recante avviso pubblico, ai sensi del decreto ministeriale del 12 Agosto 2020 n. 403”.



Il ministero fa sapere inoltre che sarà pubblicato a breve l’elenco dei beneficiari del ristoro automatico, pari a oltre 128 milioni di euro.



Gli altri avvisi

Gli atri avvisi - disponibili a questo link - riguardano poi l’accesso ai 10 milioni di euro destinati alle agenzie di animazione per i villaggi turistici; ai 430 milioni di euro destinati al ristoro delle perdite subite dagli esercenti di attività di impianti di risalita a fune nei Comuni in comprensori sciistici; e ai 2 milioni di euro destinati agli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte.