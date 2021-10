di Amina D'Addario

Fiducia, entusiasmo, euforia. Dopo l'annuncio del Ministero del Turismo della prossima apertura dei corridoi, sono questi i sentimenti che prevalgono tra le agenzie di viaggi. L'attesa è stata infatti logorante, ma i dettaglianti, così come i loro clienti, sono ora pronti a ripartire. Anzi prontissimi.

"Non aspettavamo altro. Finalmente - commenta Gianni Dimaggio, responsabile della A proposito Viaggi di Bisceglie, in provincia di Bari - possiamo lasciarci alle spalle questo periodo cupo e ricominciare a programmare viaggi. Ma - aggiunge - non siamo solo noi ad essere entusiasti, anche i clienti hanno subito cominciato a subissarci di richieste".



Sulla stessa lunghezza d'onda Sonja Patti, titolare della Saudage Viaggi di Belpasso, in provincia di Catania. "Sono contentissima. Durante questi mesi abbiamo lottato con tutte le forze per non perdere pratiche. Abbiamo riprotetto i nostri clienti, li abbiamo rassicurati e per fortuna ci hanno continuato a supportare, permettendoci così di mantenere in piedi il 90% delle pratiche".



Adv più preparate

Guarda al futuro con ottimismo anche Angela Valente, contitolare della Sciamanin Viaggi di Molfetta, in provincia di Bari: "Mi aspetto una grande ripartenza quest'inverno. È vero che i clienti sono più digitalizzati, ma anche noi siamo andati avanti e siamo più preparati".



Non crede che protocolli stringenti possano scoraggiare le prenotazioni Fabiana Mucci, titolare della Zuma Travel di Roma: "Se a prima vista possono sembrare un ostacolo, in realtà sono procedure grazie alle quali si viaggerà con maggiore tranquillità. Le persone - sottolinea - non vivono più le regole come delle restrizioni, piuttosto come una garanzia ulteriore di sicurezza".