In un momento in cui l’Italia rappresenta e rappresenterà ancora a lungo un porto sicuro dove organizzare viaggi e vacanze, il progetto Welcome to Italy messo a punto alcuni mesi fa da Welcome Travel Group assume una valenza particolare.

A spiegarne i punti salienti è Massimiliano Cossu, ceo di Portale Sardegna, che in partnership con Welcome Travel Group ha creato quella che può definirsi una “business unit incoming dedicata al prodotto Italia” e sviluppata grazie a un portale ad hoc.

“Il progetto – spiega Cossu – ha l’obiettivo di aggregare l’offerta italiana in un unico brand, con un’unica strategia alle spalle. Si tratta di una risposta chiara e importante all’attività dei grandi motori internazionali, volta anche a recuperare quote di mercato riportandole in agenzia”.



La formula è quella del ‘viaggio smart’, che propone pacchetti personalizzati arricchiti da esperienze e contenuti a tema. Il progetto, partito dalla Sardegna con lo sviluppo dei Sardinia Local Expert, oggi è esteso a tutta Italia grazie a oltre 100 Italy Local Expert e 16 regional manager che li coordinano e presidiano i Welcome to Italy Point.

Questa organizzazione consente di offrire 500 pacchetti multitematici e oltre 2mila 300 esperienze diverse, creati direttamente dai Local Expert. L’ultima novità riguarda la creazione di un catalogo multitematico e mutidestinazione.



“Oltre che al mercato italiano, che copre circa il 20% del totale, ci rivolgiamo anche ai mercati stranieri - aggiunge l’a.d. di Welcome Travel Group, Adriano Apicella -. Ed entro fine anno il portale welcometoitaly.com sarà disponibile in sei lingue diverse”. I.C.