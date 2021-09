Travelbuy incontra le agenzie: a metà ottobre la convention

La ripartenza e la gestione dei contenziosi innescati dalla pandemia, ma anche il rilancio dell’attività della agenzie di viaggi e le nuove funzionalità SmartGDS.

Sono questi i temi centrali della convention di Travelbuy, che si terrà il prossimo 16 ottobre a Rimini, un evento che rappresenta per il network un punto di ripartenza.



“Si tratta della realizzazione di un evento auspicato a lungo - commenta Alfredo Vassalluzzo (nella foto), amministratore unico di Travelbuy - che finalmente, permette di poter incontrare di nuovo in presenza le agenzie, informarle circa l’andamento del network, presentare le nuove iniziative e premiare quelle che si sono distinte, seppur in questo difficile periodo. Una rinascita che è anche occasione per presentare alle agenzie il nuovo socio di Travelbuy, Stefania Distefano, una figura con un importante background in ambito turistico che giunge in un importante momento di programmazione per il prossimo futuro.”



La convention, che vede come main sponsor Kappa Viaggi, vedrà la presenza di tanto altri player, da I4T di Christian Garrone a Civitatis, da Tap Air Portugal a Vueling, da Easyweeks Tour a Ddh International.



La convention sarà anche l’occasione per presentare le nuove funzionalità di SmartGDS, il booking engine del network, che permette ora di poter inserire e proporre strutture dirette, i pacchetti creati da ogni singola agenzia e la possibilità di utilizzare il marketplace per la loro commercializzazione.



“Abbiamo investito tanto sulla tecnologia - conclude Vassalluzzo - e finalmente oggi siamo in grado di poter raccogliere degli ottimi risultati su quel fronte.”