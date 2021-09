Cassa Covid, il Governo valuta la proroga al 31 dicembre

Il Governo potrebbe rifinanziare la Cassa integrazione straordinaria almeno fino al 31 dicembre 2021. L’intervento sarebbe infatti contenuto della Nota di aggiornamento al Def, la cui approvazione dovrebbe arrivare domani, si legge su ilsole24ore.com.

Nel documento, l’Esecutivo avrebbe segnalato la necessità di estendere l’ammortizzatore sociale per altre 8/9 settimane, per un investimento complessivo di 4/500 milioni di euro.



La misura consentirebbe di contenere gli effetti avversi della scadenza del blocco dei licenziamenti, fissata per il 31 ottobre.



Secondo le anticipazioni del quotidiano, per accedere alle settimane aggiuntive di Cig le imprese dovranno impegnarsi a utilizzarle tutte prima di procedere ai licenziamenti.