Il tampone salivare negativo non servirà per ottenere il green pass. Sfumano le speranze di chi contava su una alternativa meno invasiva ai classici tamponi oro-faringei.

A precisarlo è una circolare del Ministero della Salute che, come riporta ilsole24ore.com, sottolinea la non equiparabilità dei tamponi salivari a quelli Pcr. La decisione, afferma la circolare, è stata presa “sulla base delle evidenze disponibili”, secondo cui non raggiungerebbero “i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità”.