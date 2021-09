Business travel, si ricomincia a viaggiare: i trend e i numeri di Gbta

Per il business travel continua, seppur lentamente, la ripresa. Secondo i dati diffusi dalla Global Business Travel Association (Gbta) a incidere sul settore è indubbiamente la variante Delta che sta inducendo i travel manager delle aziende a considerare approcci alternativi al loro modo di lavorare.

Nonostante l'ottimismo diffuso, il comparto non smette di oscillare. La ricerca effettuata dalla Gbta conferma infatti come i viaggi d'affari internazionali siano ancora in stallo, soprattutto se non essenziali, stabili invece quelli domestici.



Voglia di viaggiare

Ciò che emerge dallo studio è anche la volontà degli impiegati delle big companies di rimettersi in viaggio per lavoro con un sentiment positivo nel 68% dei casi. In Europa, peraltro, il 67% dei rispondenti dichiara che dopo una trasferta per motivi di lavoro non è richiesto il tampone per poter tornare in ufficio o partecipare a un meeting, indipendentemente dalla vaccinazione.



"Speriamo che le recenti notizie in merito alla riapertura degli Usa ai business traveler di Uk ed Europa diano una spinta all'ecosistema di questo segmento entro fine anno", dichiara Suzanne Neufang, ceo di Gbta. "Inoltre - conclude - stiamo notando primi segnali di una nuova mentalità che dà maggiore importanza alla collaborazione tra i travel manager e le aziende di travel management".



Gaia Guarino