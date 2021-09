Paradisi, Visit Usa: “Ora si riparte. Al TTG di Rimini per il rilancio”

di Gaia Guarino

L'annuncio da parte del consigliere della Casa Bianca riguardo l'imminente riapertura dei confini statunitensi ha dato una scossa a tutto il settore turistico. Sebbene a oggi non vi siano dettagli su quali saranno le procedure d'ingresso, l'entusiasmo è palpabile.

“Aspettavamo da 18 mesi questa notizia - commenta Francesco Paradisi, presidente dell'associazione Visit Usa Italy -. Siamo impazienti di ricevere informazioni ufficiali con le nuove regole di viaggio, ma possiamo sicuramente dire che il 2022 potrà rappresentare una graduale ma concreta ripresa del flusso turistico tra Europa e Stati Uniti”.



Dopo nove mesi di attività incentrate sul digital, Visit Usa Italy si prepara per il primo appuntamento in presenza dedicato al trade per il 2021 ossia TTG Travel Experience. La fiera rappresenta un'occasione per incontrare soci, agenti di viaggi, giornalisti e social influencer così da ispirare gli addetti ai lavori a viaggiare di nuovo negli Stati Uniti.



"Parteciperemo con concreto ottimismo alla fiera di Rimini -aggiunge -. Siamo pronti a sostenere il comparto trade in quella che ci auguriamo possa essere una reale ripartenza, bisogna infatti rimanere concentrati e prepararsi con serietà agli sviluppi professionali dei prossimi mesi".



L'associazione continuerà dunque a portare avanti il programma di formazione con i classici webinar a cura dei soci per il programma Master e Ambassador, e le formazioni digitali a cura di Gabriele Graziani. Grande novità il programma sviluppato con Fto che in 7 lezioni porterà, dal 28 settembre, verso distinte aree degli Usa per interessanti approfondimenti.