di Livia Fabietti

Digitale, smart e tascabile: questo l’identikit dell’agenzia di viaggi del futuro secondo Camilla e Sofia Calathopoulos (nella foto) rispettivamente direttore creativo e direttore tecnico di MyDigitalTravelAgency, start up under 30 nata con l’intento di cambiare l’idea di turismo organizzato per stare al passo con i tempi.

“Vogliamo ridefinire la professione dell’agente di viaggio e ridare valore a questa figura in chiave moderna e futuristica”, spiega Sofia.



Come? Sfruttando le opportunità e la flessibilità che offre il digitale. “Digitali ma reali: questo il nostro motto. Oggigiorno siamo tutti iperconnessi ma, al di là della comodità dell’online, la differenza la fanno sempre le persone. Dietro lo schermo ci sono infatti dei professionisti pronti ad assistere e a guidare il cliente, tanto l’amante del ‘fai da te’ quanto chi preferisce il ‘fai con me’”, precisa Sofia.



Anche tramite app - disponibile su App Store e Google Play - è possibile mettersi in contatto con gli agenti, prenotare consulenze, visualizzare offerte e documenti di viaggio. Per consolidare la relazione con la clientela sono previste attività collaterali studiate ad hoc che permettono di diventare travelteller, ambassador e guadagnare dei punti a ogni viaggio.



Il lancio dell’attività avverrà tramite un viaggio-evento (5-9 novembre) a bordo di MSC Seaview.