Expedia, tutti i programmi fedeltà in un’unica piattaforma

Tutti i programmi fedeltà in un’unica piattaforma. Expedia Group si appresta a unificare l’intera offerta fidelity in un un unico programma che includerà tutti i brand e i prodotti.

Il programma garantirà sconti unici e la possibilità di guadagnare e riscattare premi su tutti i marchi del Gruppo, come Expedia, Vrbo, Hotels.com, Travelocity e Orbitz. Includerà inoltre voli, hotel, case vacanza, noleggio auto, crociere e altre attività.



“Ogni cosa che facciamo è messa al servizio dei clienti, in questo modo realizziamo prodotti e servizi di viaggio semplici da usare e soprattutto gratificanti per coloro che viaggiano con noi – spiega in una nota Jon Gieselman, presidente di Expedia Brands -. Vogliamo che i nostri clienti ottengano il massimo dalle loro esperienze di viaggio, in modo semplice e chiaro. Nessuno, in questo momento, è tenuto a fare qualcosa, ma presto le loro attuali ricompense saranno ancora più preziose, in quanto avranno accesso al mondo di Expedia Group attraverso un unico programma consolidato e facile da usare.”



Il programma unificato e aggiornato continuerà ad essere gratuito. Nell’attesa del lancio, tutti i membri attuali continueranno a guadagnare premi attraverso i programmi esistenti.