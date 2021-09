di Francesco Zucco

C’è una spada di Damocle che pende sul turismo: gli ormai famosi voucher, che in realtà “sono sono una ‘cambiale’ vicina alla scadenza”. La definizione è di Adriano Apicella (nella foto), amministratore delegato di Welcome Travel Group. Che a TTG Italia dice: “È indispensabile un supporto per onorare i dovuti rimborsi ai nostri clienti che, di certo, non posso essere effettuati senza agevolazioni finanziarie dopo 17 mesi di blocco delle nostre attività”.

“Siamo al capolinea”

Del resto la distribuzione turistica sta vivendo sicuramente l’anno più difficile di sempre: “Siamo arrivati al capolinea, il 2021 è stato un anno peggiore del 2020 e la distribuzione è in una situazione di estrema difficoltà. Dobbiamo poter lavorare! L'estate con le vendite su Italia, Spagna e Grecia ci ha permesso di ‘respirare’, ma ora serve ossigeno per superare l'inverno”.



Cruciale, in questo momento, il lavoro delle associazioni di categoria, che “all'unisono stanno facendo un lavoro impagabile, nel periodo più difficile della nostra storia”.