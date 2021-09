Il tour operator di Lidl venderà anche biglietti aerei

Lidl Voyages, la branca francese del tour operator legato al player della grande distribuzione, venderà anche biglietti aerei. Lo racconta Mélanie Lemarchand, direttore generale della catena di viaggi in Francia, a L'Echo Touristique.

In Francia il nuovo prodotto, che andrà sotto il nome di Résaneo, debutterà quest’anno in formula soft, per valutare la risposta del mercato alla nuova proposta. Secondo Lemarchand la vendita di biglietti aerei è molto interessante per completare l’offerta, soprattutto per viaggi weekend e per soggiorni brevi.



L’esperimento di Lidl partirà dalla Francia per poi estendersi anche agli altri mercati sui quali opera il tour operator.