Slittano al 2022 le tranche una tantum previste nel Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese e agenzie di viaggio e turismo. La proroga, riporta Fisco e Tasse, è stata disposta, attraverso un accordo siglato lo scorso 10 settembre tra Fiavet e le sigle sindacali, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria.

Nel dettaglio, l’intesa prevede la posticipazione dell’erogazione delle due tranche di una tantum previste dall’accordo del 2019 ad aprile e giugno 2022; e lo slittamento dell’elemento economico sostitutivo del premio di risultato.



Gli importi una tantum previsti per gli inquadramenti saranno: 111 euro per Livello 1; 101,25 euro Livello 2; 95,25 euro Livello 3; 90 euro Livello 4; 84,75 euro per Livello 5; 80,25 euro per Livello 6; 81 euro per Livello 6S; 75 euro Livello 7; 128,25 euro per Quadro A; 118,50 euro per Quadro B; 60 euro per Apprendisti.



In mancanza della definizione dei premi di risultato entro maggio 2022, i datori di lavoro dovranno corrispondere: 186 euro ai Quadri A e B; 158 euro ai Livelli 1,2 e 3; 140 ai Livelli 4 e 5; 112 ai Livelli 6, 6S, 7.