Dovrebbe arrivare nel pomeriggio il via libera del Cdm al decreto che dispone l’obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

L’Esecutivo, anticipa Skytg24, dovrebbe muovere verso una graduale estensione della certificazione verde dal primo al 15 ottobre. A partire dalla metà del prossimo mese bisgonerà esibire il pass (dimostrando l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid o l’esito negativo di un tampone) per accedere agli uffici pubblici e privati. L’obbligo potrebbe essere applicato anche a studi professionali, ristoranti e negozi.



Divieti e sanzioni

Il Governo prevede comunque di vietare espressamente alle aziende il licenziamento dei dipendenti sprovvisti del Green Pass. Ma ci saranno delle sanzioni: i dipendenti potrebbero incorrere in multe dai 400 ai 1000 euro.



Non dovrebbe, inoltre, essere disposto l’obbligo vaccinale, ma il costo dei tamponi potrebbe essere a carico dei lavoratori. Un nodo su cui nel vertice di ieri si è dibattuto molto con i sindacati, che chiedono di renderli gratuiti e accessibili a tutti.