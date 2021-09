Un messaggio sui social per dare un segnale di speranza al mercato, mettendo da subito bene in evidenza che quanto emerso oggi dall’incontro tra le associazioni e il Governo non rappresenta ancora una certezza, ma un punto di partenza per un lavoro comune che porti a una prima apertura in tempi (si spera) anche brevi.

Arriva dalla pagina Facebook del presidente Maavi Enrica Montanucci il primo aggiornamento sul vertice chiesto per avere rassicurazioni in merito a una prima riapertura di qualche destinazione che consenta a tour operator e agenzie di viaggi di ricominciare a pianificare la programmazione. “Si sta procedendo a stilare un protocollo per almeno 4 destinazioni – si legge nel post – tra cui Maldive, Santo Domingo, Mauritius e, probabilmente, anche Egitto (Mar Rosso)”.



Le associazioni dovranno ora presentare un protocollo che consenta di aprire in tempi rapidi (7-10 giorni) di aprire i corridoi. “Attenzione – prosegue il post – non abbiamo ancora nessuna certezza ma si sta lavorando tutti insieme per aprire secondo canoni che vedranno anche l’uso di voli di linea nel rispetto dei protocolli stabiliti. Se andiamo avanti così – conclude – forse un futuro ancora esiste. Sta a noi UNITI portarlo avanti”.