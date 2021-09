di Francesco Zucco

“Abbiamo voluto essere presenti a TTG Travel Experience per stimolare gli agente di viaggi a uscire e riprendere il contatto con la realtà”. Così il presidente di Fiavet nazionale Ivana Jelinic (nella foto) sottolinea l’importanza della presenza dell’associazione all’evento organizzato da IEG in programma nei padiglioni di Rimini Fiera dal 13 al 15 ottobre.

“Credo molto nella presenza a questa fiera - aggiunge Jelinic -. Per le agenzie di viaggi si tratta di un’occasione importante”.



Guardare al futuro

Per il presidente di Fiavet, la partecipazione alla fiera sarà un modo per rimettere in moto la macchina e guardare al futuro. “Gli eventi degli ultimi mesi hanno avuto un impatto psicologico non solo sui clienti ma anche sugli addetti ai lavori. E TTG Travel Experience sarà un’occasione per superarlo”.