Caro bollette, le ipotesi del Governo per attenuare la stangata d'autunno

Un aumento di circa il 40% per l’elettricità e del 31% per il gas. A tanto, spiega il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, ammonterebbero i rincari delle bollette previsti per l’autunno.

Una vera e propria stangata che il Governo sta cercando di mitigare in tre modi: o con un intervento sull’Iva, o con una misura una tantum oppure ancora utilizzando parte dei fondi per le aste dei diritti per le emissioni di CO2.



Il più costoso di tutti, spiega tgcom24, è il taglio dell’Iva; l’ipotesi è di portarla al 4%, mentre oggi per le utenze domestiche l’aliquota è al 10%. Un impegno gravoso per il Governo, ma che trova d’accordo molti partiti della maggioranza.



Altra strada potrebbe essere un intervento ad hoc per ridurre in tempi rapidi gli oneri in boleltta. C’è poi la terza via, quella di utilizzare i fondi per le aste dei diritti assegnati dall’Ue per l’emissione di CO2 come è già stato fatto per il terzo trimestre. La parte di fondi destinati alle rinnovabili potrebbe essere usata per coprire una parte degli incentivi che gli italiani pagano in bolletta per le energie verdi (13 miliardi all’anno).