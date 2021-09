Botta e risposta a distanza tra le associazioni di categoria sui viaggi verso i Paesi del famoso elenco E.



Nella nuova puntata di ‘Gente di Viaggi’, il direttore di TTG Italia Remo Vangelista affronta il tema della manleva in riferimento a quanto recentemente affermato da Aiav riguardo le responsabilità delle agenzie di viaggi e la possibilità di vendere pacchetti per le mete con maggiori limitazioni.



Le reazioni nel settore non si sono fatte attendere, a iniziare da quella di Maavi. Il tutto per cercare di rispondere alla domanda centrale: è possibile vendere viaggi per i Paesi dell’elenco E?