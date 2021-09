eDreams, partnership strategica con easyJet

Partnership strategica tra eDreams ODIGEO e easyJet. Le due società hanno siglato un accordo volto a offrire agli utenti della piattaforma una scelta più ampia di opzioni di volo e tariffe per le rotte della compagnia aerea.

“Vogliamo offrire ai viaggiatori modi ancora più convenienti per accedere a una vasta gamma di destinazioni - spiega in una nota Pablo Caspers, chief air supply officer di eDreams ODIGEO -. Questa partnership rappresenta un ulteriore miglioramento della nostra piattaforma. Offrendo un maggior numero di opzioni di voli con un vettore leader europeo come easyJet, rafforzeremo ulteriormente la nostra offerta di viaggio a beneficio di milioni di consumatori in tutto il mondo”.



Attraverso l’intesa i clienti della piattaforma potranno accedere (in tutti i 45 Paesi in cui opera eDreams) a un’offerta maggiore di tariffe per i voli easyJet, nonché di prodotti e servizi extra.



Inoltre, i membri dei programmi eDreams Prime, Opodo Prime e GO Voyages Prime potranno ottenere agevolazioni ulteriori quando includeranno un volo easyJet nelle loro prenotazioni.