Lufthansa Group e Travelport, nuovo accordo per la distribuzione

Arriva un nuovo accordo tra Lufthansa Group e Travelport nel segno dell’innovazione tecnologica e della distribuzione, che coinvolgerà tutte le compagnie aeree del colosso tedesco, Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Air Dolomiti.

“Travelport distribuirà i contenuti Ndc delle compagnie aeree del Gruppo Lufthansa – si legge in una nota congiunta - attraverso la piattaforma di distribuzione di contenuti e vendita al dettaglio di viaggi di nuova generazione, Travelport+. Questo accordo si basa sulla distribuzione in corso dei contenuti delle compagnie aeree del Gruppo Lufthansa attraverso i tradizionali canali Edifact”.



Il lancio, previsto nella prima metà del 2022, pone anche le basi per un programma Ndc diversificato che offre alle agenzie di viaggio collegate a Travelport la possibilità di accedere ai contenuti delle compagnie aeree del Gruppo Lufthansa attraverso Travelport+.