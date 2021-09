Identikit dei crocieristi: cosa bisogna sapere per vendere un viaggio in nave

Il mese più ricercato per fare una crociera di lusso è dicembre. Chi vuole viaggiare su una nave lungo i fiumi preferisce invece muoversi a ottobre. Tutti i crocieristi, però, confermano il loro itinerario con almeno sette mesi d’anticipo. A dirlo è l’ultimo CruiseTrends Report, analisi sulle ultime tendenze del comparto realizzato da cruisecompete.com.



Secondo il report, rilanciato da travelpulse.com, sono i Caraibi la regione più ricercata per il segmento premium, mentre è l’Europa la più desiderata quando si parla di crociere di lusso o di quelle fluviali. Fort Lauderdale e Miami sono i porti di imbarco più popolari per la fascia premium, ma Barcellona e Venezia conquistano la seconda e terza posizione quando si opta per una crociera di lusso; Amsterdam e Budapest se invece si scelgono itinerari fluviali.



I Paesi

A livello di Paesi, mentre Bahamas e Messico sono quelli più visitati per il prodotto premium, Spagna, Italia e Grecia guadagnano il podio quando ci si orienta sugli itinerari di lusso; Germania, Stati Uniti e Austria nel caso di crociere lungo i fiumi.



Infine le tempistiche di prenotazione, che rivelano che tutti i crocieristi confermano il proprio viaggio con molti mesi di anticipo. Chi sceglie un itinerario luxury lo fa 315 giorni prima, chi predilige un viaggio lungo i fiumi 269 giorni prima. Per gli altri l’intervallo di tempo tra la prenotazione e la partenza è in media di 219 giorni. A. D. A.