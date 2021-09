Pagamenti digitali, Scalapay raccoglie 155 milioni di dollari

Nuovi fondi in arrivo per Scalapay. La startup specializzata di soluzioni di pagamento digitale ha raccolto 155 milioni di dollari di equity funding nell’ambito della tornata di investimenti Series A. Il round è stato capitanato da Tiger Global, con la partecipazione di Baleen Capital e Woodson Capital.

I nuovi investitori si vanno ad aggiungere così a Fasanara Capital e Ithaca Investments.



I piani

La società ha introdotto in Italia il sistema di sistema di pagamento digitale “compra ora, paga dopo”, dilazionando gli importi in tre soluzioni senza interessi. Ora, la nuova raccolta di capitali, rende la startup – si legge in una nota dell’azienda – “un interlocutore più forte anche per le aziende italiane del settore travel, mercato con grandi opportunità di sviluppo, come confermato dalla recente ricerca condotta da Scalapay secondo cui il 96,1% viaggerebbe più spesso se potesse dilazionare il pagamento”. “Riteniamo che, al pari della forte crescita della domanda di moda di lusso, Scalapay possa generare un’impennata nella richiesta di viaggi e vacanze – precisa Simone Mancini, co-founder e ceo di Scalapay (nella foto) -. Poterlo fare in modo responsabile dal punto di vista finanziario, pagando nel tempo, stimola e aumenta il piacere dell’acquisto”.



I nuovi fondi saranno destinati alla crescita del team, a incrementare la dimensione internazionale e a lanciare nuovi prodotti per sostenere gli esercizi commerciali nei settori del lusso, della moda e in particolare dei viaggi e dell’intrattenimento.