di Amina D'Addario

Prosegue il pressing di Maavi sul Governo per l'apertura di corridoi turistici verso alcune destinazioni extra Schengen. “Abbiamo chiesto al Ministero della Salute - sottolinea il presidente Enrica Montanucci - di iniziare a pianificare le riaperture in base alle condizioni di vaccinazione degli altri Paesi. È l’unica possibilità che abbiamo per tornare a vendere e a parlare finalmente di programmazione”.

Nei giorni scorsi erano state le parole del ministro del Turismo Massimo Garavaglia sul via libera di Speranza ai voli Covid tested verso alcune mete lungo raggio a riaccendere le speranze della distribuzione organizzata. La svolta, ora, potrebbe arrivare dal tavolo tecnico con il ministero della Salute della prossima settimana, nel quale, anticipa la presidente di Maavi, si cercherà di "definire l'operatività dei protocolli".



Intanto, nonostante il perdurare delle restrizioni agli spostamenti, Montanucci denuncia il paradosso degli italiani ,che riescono comunque a raggiungere destinazioni esotiche. “Oggi abbiamo clienti ai quali dobbiamo dire no, che però prenotano su canali online che non hanno le regole stringenti che abbiamo noi e poi mandano video di saluto dalle Maldive”.



Ma la presidente di Maavi torna anche sull’incapacità della filiera di fare squadra. “Il nostro è sempre stato un settore frammentato. Perché nessuno prima di noi si era mai unito? È possibile che non si capisca che abbiamo tutti le stesse esigenze? Noi - aggiunge - non siamo stati bravi, abbiamo piuttosto riempito un vuoto”.