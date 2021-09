di Amina D'Addario

“Purtroppo ci sono tanti colleghi che non hanno resistito e hanno cambiato mestiere. Circa il 35% delle aziende del turismo organizzato ha già chiuso e questo fa molto male”.

Enrica Montanucci lo dice a TTG Italia con la voce spezzata, mentre in piazza del Popolo, a Roma, confluiscono centinaia di agenti venuti da tutta Italia per il terzo D-Day organizzato da Maavi. Il terzo Giorno della Dignità voluto per chiedere con forza al Governo sostegni economici e l’apertura dei corridoi turistici. Subito.



“Vogliamo che il Governo metta finalmente l’occhio sul nostro settore che - sottolinea Montanucci - è l’unico in Italia a non aver avuto un giorno di normalità dall’11 marzo 2020. Abbiamo bisogno di normalità e di tornare a lavorare”.



Secondo la presidente di Maavi non basta avere istituito un ministero dedicato al Turismo, occorre anche dotarlo di strumenti finanziari. “È stata un’azione politica molto sottile quella di creare un ministero tutto nostro. Ora, però, ci vogliono anche le risorse, non solo quelle della precedente gestione”.



Montanucci sceglie la manifestazione di Roma per rispondere a chi la accusa di aver politicizzato la lotta di Maavi. “Ho fatto una battaglia priva di bandiere e mi sono impegnata al di là delle mie opinioni personali, perché - sostiene - abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno che il Governo tenga nella giusta considerazione quella che è la risorsa più importante del nostro Paese. Deve farlo di corsa”.



Per la guida di Maavi la parola d’ordine resta comunque la coesione tra le diverse sigle del comparto. “Nei giorni scorsi mi sono ritrovata a un tavolo con il ministero della Salute insieme a un’altra associazione molto importante (Astoi ndr). Per la prima volta fianco a fianco. Ecco lì ringrazio, perché solo l’unione è la strada da seguire”.