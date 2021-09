Il recruiting di The Travel Expert: ingresso gratuito, senza canoni e fee

Prosegue la campagna recruiting della squadra di consulenti di viaggio The Travel Expert, che a oggi conta 70 figure professionali sul tutto il territorio nazionale. Il progetto completo, che sarà presentato al mercato in occasione di TTG Travel Experience, prevede una crescita del 30% entro la fine di quest’anno attraverso investimenti che coinvolgeranno assetto societario, prodotto, marketing e organizzazione interna.

Ingresso gratuito

L’investimento sui nuovi ingressi prevede la totale cancellazione del canone di adesione annuale e della entry fee: “Dal primo giorno di pandemia - dichiara Luigi Porro, founder di The Travel Expert - abbiamo sospeso, e poi annullato definitivamente, i canoni periodici che i Personal Travel Expert pagavano per i servizi erogati. Nell’aprile 2021, perdurando il periodo di difficoltà, abbiamo deciso di azzerare anche la entry fee una tantum”. Al momento, quindi, l'ingresso è gratuito.



“La crisi che stiamo attraversando - conclude Porro - sta riavvicinando il mercato alla distribuzione organizzata, premiando in particolare il modello dei consulenti, che rappresenta l’evoluzione naturale dell’agenzia di viaggi, sempre più appesantita dai costi e delle responsabilità connesse. Nel nostro caso, inoltre, la flessibilità del modello si sposa alla competitività garantita da una tecnologia evoluta”.