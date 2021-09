Apicella, Welcome: “L’accordo con Ita è solo il primo passo”

“Cogliamo con estremo favore la scelta di Ita di investire sulla rete agenziale, in particolare sulle Agenzie Welcome Travel e Geo, identificando la distribuzione turistica come un canale di vendita privilegiato”. Così Adriano Apicella (nella foto), amministratore delegato di Welcome Travel, sottolinea l’importanza dell’accordo appena siglato dalla compagnia aerea, che debutterà il prossimo 15 ottobre, con il network. Il patto siglato tra i due player è volto alla promozione del vettore tramite il canale delle agenzie di viaggi e la realizzazione di iniziative commerciali comuni tra Ita e Welcome.

“Riteniamo che questo sia solo un primo passo - aggiunge Apicella - per costruire una partnership di medio lungo periodo che, siamo certi, garantirà ad entrambe le aziende reciproche soddisfazioni e il raggiungimento di importanti traguardi”.