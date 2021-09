Ma questo è solo il primo passo

“Liberiamo gli italiani da una gabbia che non ha alcuna ragione di esistere”. Franco Gattinoni, presidente di Fto, reagisce così alla notizia dell’apertura di corridoi turistici verso una manciata di mete invernali.

“Ai ministri Garavaglia e Speranza diciamo: ripristinare i corridoi turistici con voli ‘covid tested’ per le sole mete esotiche è un primo passo, ma ci si deve muovere per riaprire subito alla totalità dei viaggi e delle mete extra-Ue”.



Perché, dice Gattinoni, stante la situazione chi è vaccinato e ha il green pass, e si è sottoposto a tampone, può andare ovunque nel mondo. Ed è ora che il Paese si apra a questo concetto, per evitare danni che possono arrivare sia al turismo incoming che outgoing e per evitare che altri operatori, in altri Paesi, possano prendersi fette pesanti del nostro mercato.



“Non si capisce - aggiunge il presidente della Federazione Turismo Organizzato - perché oggi ci si possa ammassare nei treni regionali senza Green pass e al tempo stesso sia vietato viaggiare in aereo fuori dalla Ue persino per chi ne è munito. L’Italia vive una situazione di handicap competitivo rispetto a altri Paesi e operatori europei che rischia di consegnare in mani straniere un intero settore del nostro turismo”.