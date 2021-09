Suite Travel: sbarcano alla Coin di Roma e Napoli i primi corner di viaggio

di Livia Fabietti

Suite Travel, prima rete di agenzie di viaggi in co-branding, sbarca alla Coin, dove inaugurerà i primi corner di viaggio: il 9 settembre a Napoli e l’11 settembre a Roma, rispettivamente nella sede di Via Scarlatti e presso il department store della stazione Termini.

La novità nasce da un’idea delle imprenditrici turistiche Giada Marabotto e Antonella Ruperto (nella foto) che, decise a trasformare la crisi del mondo del turismo in un’opportunità, hanno proposto un nuovo concetto di agenzia di viaggi con l’intento di rilanciare il turismo organizzato sfruttando i vantaggi della condivisione di spazi, competenze e servizi nonché i benefici della digitalizzazione.



Un nuovo concept

“La nuova concezione di agente di viaggi-consulente è un processo che già da tempo si sta affermando e che la crisi che stiamo vivendo ha accelerato, compreso lo sviluppo digitale, considerando che abbiamo un cliente sempre più aggiornato e preparato. Proprio per questo il ruolo consulenziale diventa via via più importante. L’agente di viaggi non viene visto più come il banconista presente in negozio da un orario a un altro, ma un consulente aperto a nuove possibilità e con in mano un prodotto diverso, che dia un valore aggiunto rispetto a ciò che si trova online”, ha dichiarato Marabotto.