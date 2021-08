Travelbuy: partita la campagna di affiliazione 2021/2022

“Crediamo che in questo particolare momento sia importante agevolare l’ingresso nel settore di nuovi imprenditori che possano contare su moderni modelli di business”. Così Adriano Vassalluzzo, amministratore unico di Travelbuy, spiega l’avvio della nuova campagna di affiliazione.

Il programma prevede, fino alla fine dell’anno, lo sconto del 50 per cento del costo di affiliazione con il contemporaneo riaccreditamento del restante 50 versato su SmartGDS, il booking engine del gruppo.



La campagna guarderà solo ai nuovi imprenditori: “Quasi ogni settimana riceviamo richieste in tal senso - conclude Vassalluzzo - ma la nostra specificità sta nella creazione di nuovi imprenditori e non nell’adattare modelli diversi di business al nostro”.