“Spiagge piene di sicuro, però spesso vendute in maniera diretta dagli alberghi. Bisogna chiarire bene il concetto di turismo. Quello organizzato è diverso da quanto si legge in questi giorni. Il problema delle agenzie di viaggi permane ed è veramente pesantissimo. Se facciamo la valutazione rispetto al 2019 siamo al 20%”.

Enrica Montanucci, presidente di Maavi, rispondendo alle domande di Rainews24 è stata molto chiara e diretta, mantenendo però un profilo politico nell’ammettere la disponibilità mostrata al settore dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia.



“Abbiamo avuto una finestra di lavoro di 30 giorni, ma sempre parziale. Manca il turismo outgoing oltre all’incoming generato da turisti stranieri (arrivati, ma solo in parte) . Dire che la stagione è andata bene per albergatori e ristoratori ci pare corretto, ma per agenzie di viaggi e tour operator non è andata bene di sicuro”.



La giornalista di Rainews24 ha in seguito incalzato Montanucci sulla questione degli aiuti al settore e la presidente dell’associazione ha ribadito che “il settore ha ricevuto aiuti veri solo per il 2020. Il ministro Garavaglia ha sempre ascoltato la categoria, però serve maggior disponibilità del Governo. Guardi, le faccio un esempio pratico. La mia agenzia fatturava 2,3 milioni di euro e pur vantando perdite per 350mila euro ha ricevuto aiuti per 30mila euro”.



In chiusura del servizio la guida di Maavi ha sottolineato ancora una volta che insieme a Garavaglia è stata avviata una forte pressione sul Ministero della Salute per avviare voli Covid-tested invernali su Maldive, Mauritius e Seychelles.