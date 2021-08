di Remo Vangelista

Non smettere di sperare. Sperare in corridoi e voli Covid-tested verso alcune mete in grado di ridare ossigeno all’industria.

Siamo giunti ormai a un nuovo appuntamento di verifica per possibili aperture di mete turistiche (ma andiamo piano con gli entusiasmi…).

A fine agosto ci sarà un punto della situazione (confermato da diverse fonti associative) e da qualche giorno i tour operator iniziano a tenere il fiato sospeso in attesa del parere del ministro della Salute Roberto Speranza.



Dai vari uffici delle associazioni di categoria filtra una certa fiducia, ma nessuno si azzarda a rilasciare dichiarazioni ufficiali. Troppe volte abbiamo assistito a dietrofront e la paura di scottarsi e molto alta.



Ripartire con corridoi e voli Covid-tested potrebbe immettere carburante nella arrugginita macchina della distribuzione, quella che chiede ormai da tempo infinito di poter vendere anche le mete ormai frequentate da molti altri paesi europei.



Ci saranno in ogni caso vincoli e normative stringenti. Appuntamento a tutti per fine mese. Non bisogna smettere di crederci.