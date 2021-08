I sindacati si preparano a chiedere una proroga del blocco dei licenziamenti nel settore del turismo e del commercio fino alla fine dell’anno in attesa che entri in vigore la riforma degli ammortizzatori sociali.

È questo quanto anticipato dal segretario della Cgil Maurizio Landini in un’intervista rilasciata questa mattina a Radio24. “In questi settori, visto che la riforma degli ammortizzatori sociali non è stata ancora fatta – ha spiegato - e che non hanno ancora la cassa ordinaria e gli stessi diritti che hanno tutti gli altri, credo che sarebbe un atto di buonsenso, e sicuramente è una nostra richiesta, estendere fino alla fine dell'anno il blocco dei licenziamenti”.