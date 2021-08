Firenze cerca tour operator e guide ‘City of Florence’

Il comune di Firenze sta cercando guide turistiche e tour operator da inserire nella lista degli operatori ‘City of Florence’. La città, infatti, vuole valorizzare gli operatori come partner ufficiali dell’Amministrazione, dando loro visibilità e permettendo ai turisti di individuare i professionisti del settore a cui affidarsi.

Per quanto riguarda le guide turistiche, chi vuole essere inserito nell’elenco deve avere il tesserino di abilitazione a svolgere l’attività di Guida Turistica in Italia, la partita Iva e un sito internet e/o profilo social attraverso cui veicolare informazioni e interagire con i canali di informazione turistica della città.



Per conseguire invece il titolo di City of Florence Tour Operator è necessaria la licenza di agenzia di viaggio e turismo secondo la legge della Regione Toscana, una polizza assicurativa di responsabilità civile, collegata alle attività svolte, la copertura assicurativa per rischio insolvenza/fallimento e uffici aperti al pubblico sul territorio della Città Metropolitana di Firenze.



Inoltre, il t.o. deve avere un sito web anche in lingua inglese ed eventuali altre lingue, che permetta all’utente di verificare l’identità, le autorizzazioni e la sede del tour operator organizzatore, deve ovviamente offrire prodotti e pacchetti che comprendano attività e servizi su Firenze e città metropolitana autoprodotti e permettere il pagamento dei servizi offerti con carta di credito e/o online.



Chi è interessato a candidarsi può trovare tutte le informazioni sul sito web della Città di Firenze, a questo link.