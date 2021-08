easyJet Holidays: 3mila agenzie registrate nel primo anno di lavoro con il trade

Formazione e flessibilità. Sarebbero queste le chiavi del successo di easyJet Holidays nel primo anno di lavoro a stretto contatto con il trade, che ha portato la divisione viaggi della low cost a raggiungere in Gran Bretagna 3mila agenzie registrate.

In un’intervista rilasciata a TTG Media, l’head of distribution Brad Bennetts ha rivelato che i risultati ottenuti insieme alla distribuzione sono andati ben oltre le previsioni e l’obiettivo è continuare a crescere su questo fronte diventando “l’operatore di cui gli agenti si fidano di più”.



Due e chiavi di questi risultati secondo Bennetts. Da una parte la formazione continua in un contesto di continui cambiamenti, dall’altra la flessibilità adottata che ha consentito alle agenzie di avere sempre delle risposte in una fase di modifiche continue alle restrizioni.