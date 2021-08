Lutto in casa Viva Wyndham Resorts: scompare Giacomo Dilauro

È scomparso Giacomo Dilauro, storico direttore del Dominicus Beach di Viva Wyndham Resorts e senior vice president del gruppo. Dilauro, approdato a Bayahibe dopo un’esperienza alle Maldive negli anni 80, ha sempre sviluppato una rete di relazioni pubbliche sull’isola, in ambienti come consolati e Asonahores.

Si deve a lui lo sviluppo della piccola isola Saona, parte di quello che prima si chiamava Parque Nacional del Este (ora Parque Cotubanamá). Decenni orsono fece scoprire questo gioiello naturalistico ai primi turisti italiani, collegandolo al Dominicus con piccole lance e aiutando in questo modo la comunità di pescatori che lo abitava.



“Giacomo Dilauro è stato per molto tempo la mia mano destra. Vorrò ricordarlo sempre nella sua versione brillante, esuberante, quella che in un certo senso completava la mia personalità – dice Ettore Colussi, presidente Viva Wyndham Resorts -. È stato uno dei pilastri della creazione della grande famiglia di Viva”.



L’intero staff di Viva Wyndham Resorts è addolorato per la perdita.

La direzione e la redazione di TTG Italia si uniscono al cordoglio.